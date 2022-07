Milano, massacrato a sangue davanti a tutti: il video choc (Di sabato 23 luglio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/07/logo glitch 720.mp4 La notizia è questa, cruda e terribile cronaca. Ieri sera, intorno alle 20, un 17enne tunisino senza fissa dimora è stato visto camminare in piazza Duca d’Aosta a Milano, di fronte alla Stazione Centrale, completamente coperto di sangue. Sembra scappare da qualcuno. Forse è stato rapinato poco prima. Di sicuro c’è stato una zuffa e un’aggressione. Il giovane viene ripreso mentre qualcuno lo colpisce con un calcio volante, pestato con calci in faccia e colpito con una bottiglia di vetro. Il 17enne resta a terra grondante di sangue. Secondo quanto ricostruito pare che l’aggressione sia scattata a causa di una rapina subita dal 17enne poco prima. Il giovane avrebbe poi litigato anche con alcuni sbandati. Sono immagini choc riportano sul ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 23 luglio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/07/logo glitch 720.mp4 La notizia è questa, cruda e terribile cronaca. Ieri sera, intorno alle 20, un 17enne tunisino senza fissa dimora è stato visto camminare in piazza Duca d’Aosta a, di fronte alla Stazione Centrale, completamente coperto di. Sembra scappare da qualcuno. Forse è stato rapinato poco prima. Di sicuro c’è stato una zuffa e un’aggressione. Il giovane viene ripreso mentre qualcuno lo colpisce con un calcio volante, pestato con calci in faccia e colpito con una bottiglia di vetro. Il 17enne resta a terra grondante di. Secondo quanto ricostruito pare che l’aggressione sia scattata a causa di una rapina subita dal 17enne poco prima. Il giovane avrebbe poi litigato anche con alcuni sbandati. Sono immaginiriportano sul ...

