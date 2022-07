Milan, CdS: “Rossoneri sulla difensiva, piace Tanganga, ma non solo” (Di sabato 23 luglio 2022) Milan, CDS- Come scrive il CdS il Milan in questo momento è davvero impegnato su vari fronti, ma il tempo stringe in maniera sempre più stretta. “Segnali positivi dopo l’incontro di giovedì con Paratici: il Tottenham, infatti, ha aperto al prestito con diritto di riscatto per Tanganga. Manca evidentemente l’accordo sulle cifre, ma si tratta della formula desiderata dal Milan. Maldini e Massara, però, non affonderanno immediatamente il colpo. Il mercato rossonero, infatti, sarà un gioco ad incastri, tenuto conto dei 50 milioni di euro a disposizione, al netto delle cessioni. Significa che molto dipenderà dall’investimento necessario per il rinforzo. Se sarà corposo, allora resteranno meno risorse per il centrocampista e, appunto, il difensore. Altrimenti, si potranno fare altri ragionamenti.” “Già , questo perché ... Leggi su seriea24 (Di sabato 23 luglio 2022), CDS- Come scrive il CdS ilin questo momento è davvero impegnato su vari fronti, ma il tempo stringe in maniera sempre più stretta. “Segnali positivi dopo l’incontro di giovedì con Paratici: il Tottenham, infatti, ha aperto al prestito con diritto di riscatto per. Manca evidentemente l’accordo sulle cifre, ma si tratta della formula desiderata dal. Maldini e Massara, però, non affonderanno immediatamente il colpo. Il mercato rossonero, infatti, sarà un gioco ad incastri, tenuto conto dei 50 milioni di euro a disposizione, al netto delle cessioni. Significa che molto dipenderà dall’investimento necessario per il rinforzo. Se sarà corposo, allora resteranno meno risorse per il centrocampista e, appunto, il difensore. Altrimenti, si potranno fare altri ragionamenti.” “Già , questo perché ...

serie_a24 : #Milan, CdS: “Rossoneri sulla difensiva, piace Tanganga, ma non solo” - serie_a24 : #Milan, CdS: “De Ketelaere ora si fa difficile, il club non abbassa il prezzo” - infoitsport : Milan, CdS: “Rossoneri sulla difensiva, piace Tanganga, ma non solo” - infoitsport : Milan, CdS: “De Ketelaere ora si fa difficile, il club non abbassa il prezzo” - RazioInterista : #CdS Mercato Inter: Asllani,Mkhytaryan,Bellanova,Lukaku in prestito,Onana a zero. Mercato Milan:perso Kessie a zer… -