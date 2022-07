M5S | da Fico a Toninelli | chi va a casa per la regola dei due mandati e chi la scampa

Leggi su open.online

(Di sabato 23 luglio 2022) «La luce nelle tenebre». Beppe Grillo usa questa metafora per descrivere ladei due, scure per i pentastellati sin dalla fondazione del Movimento. Un faro che dovrebbe segnare la via di un «nuovo modo di fare politica, come un servizio civile», ma che negli anni è stato più volte oscurato. Ora, con le elezioni che incombono, per molti questa luce non illumina altro che la porta d’uscita dalla sede di via Campo Marzio. Se a inizio legislatura, nel 2018, i parlamentari eletti erano arrivati a quota 340, quando si è iniziato a parlare del fatto che non ci sarebbero state modifiche sulladei duequel numero era già calato a 227 e per 66 di loro quella tanto temuta porta d’uscita si faceva sempre più vicina. Come se non bastasse, l’ex capo politico Luigi Di Maio ha deciso di fondare un suo ...