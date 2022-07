LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: Filippo Ganna nettamente al comando, secondo Cattaneo! Occhio a Wright! (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 STARTLIST E PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 15.27 E’ partito anche Maximilian Schachmann. 15.25 Questa la top-5 al primo intermedio: 1 WRIGHT Fred 12.22,65 0.00 51.3842 Ganna Filippo 12.23,36 0.00,71 51.3343 CATTANEO Mattia 12.29,41 0.06,76 50.920 4 TRATNIK Jan 12.29,98 0.07,33 50.881 5 POLITT Nils 12.37,17 0.14,52 50.398 15.23 ATTENZIONE A FRED Wright! E’ in vantaggio su Filippo Ganna di un secondo al primo rilevamento cronometrico. 15.21 Fra meno di dieci minuti partirà anche Alberto Bettiol, l’italiano che si è reso più protagonista in questo Tour de France. 15.19 Tratnik si allontana da ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADESTARTLIST E PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 15.27 E’ partito anche Maximilian Schachmann. 15.25 Questa la top-5 al primo intermedio: 1 WRIGHT Fred 12.22,65 0.00 51.384212.23,36 0.00,71 51.3343 CATTANEO Mattia 12.29,41 0.06,76 50.920 4 TRATNIK Jan 12.29,98 0.07,33 50.881 5 POLITT Nils 12.37,17 0.14,52 50.398 15.23 ATTENZIONE A FREDE’ in vantaggio sudi unal primo rilevamento cronometrico. 15.21 Fra meno di dieci minuti partirà anche Alberto Bettiol, l’italiano che si è reso più protagonista in questode. 15.19 Tratnik si allontana da ...

TicketOneIT : ? @AmorosoOF tornerà live da novembre nei principali palasport italiani con “TUTTO ACCADE TOUR”! ?? ??Scopri le date… - Eurosport_IT : ?? SIAMO LIVE! ?? Segui 'TOUR LIVE' per commentare insieme a noi la 20ª tappa del Tour de France ??????????? Iscriviti… - Micsugliando : Ultima puntata per questa stagione di INDIELAND – MEI – Meeting degli Indipendenti: ... Concerti & Tour · Festival… - zazoomblog : LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: Filippo Ganna nettamente al comando ottimo Cattaneo! Attesa per Van Aert -… - infoitsport : LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: Filippo Ganna in testa al secondo intermedio! Cattaneo secondo -