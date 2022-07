LIVE – Roma-Nizza 1-1 | amichevole 2022 DIRETTA

(Di sabato 23 luglio 2022) Tutto pronto per. Si gioca alle 20:00 di sabato 23 luglio ad Albufeira nel test che chiuderà il ritiro portoghese degli uomini di Josè Mourinho. Possibile esordio per Paulo Dybala che ha assistito pochi giorni fa dalla tribuna al match perso con lo Sporting. Mourinho aspetta indicazioni importanti dai suoi a meno di un mese dal debutto in campionato. Quale sarà il risultato finale? Sportface.it vi offriràtestuale, aggiornamenti in tempo reale, pagelle e parole dei protagonisti. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA1-1 (41? Brahimi,55? Lemina (aut)) 61? I ritmi sono scesi, a ogni modo laora con El Shaarawy e Zalewski sta puntando con insistenza la profondità. 55? IL GOL! IL GOL! IL GOL! HA PAREGGIATO LA ...

angelomangiante : LIVE. #Dybala è un nuovo giocatore della Roma. Tutti i dettagli @SkySport #Transfers - HTO_tv : Ballo! XIII Ed. – Ambrogio Sparagna LIVE in concerto @ Auditorium Parco della Musica di Roma – Lun 1 ago ore 21:00… - corgiallorosso : LIVE Roma-Nizza 1-1 (41' Brahimi, 56' a.g. Lemina) – 58' Zalewski col destro, Bulka c’è - corgiallorosso : LIVE Roma-Nizza 1-1 (41' Brahimi, 56' a.g. Lemina) – Pareggiano i giallorossi - siamo_la_Roma : ?? 55' - Pareggia la Roma: autogol di Lemina sulla conclusione di Karsdorp #ASRoma #RomaNice 1-1 LIVE -

DIRETTANIZZA (RISULTATO 0 - 0): SMALLING SALVANizza in campo da quindici minuti e risultatosempre fermo sullo 0 - 0 . Mourinho schiera Svilar; Smalling, Kumbulla, Vina; Karsdorp, Matic, Veretout, Spinazzola; Zaniolo, Perez; Shomurodov. ...(Aggiornamento di Jacopo D'Antuono) DIRETTA/Nizza (risultato 0 - 0) video streaming tv: in campo, si comincia! GIROUD LA RIAPRE Milan Zalaegerszegi su risultatodi 1 - 3 quando siamo ...Contro i francesi allenati da Favre l’ultima amichevole in terra portoghese per i giallorossi Quarta e ultima amichevole pre campionato in Portogallo per la Roma di Josè Mourinho. Dopo la sconfitta co ...Contro i francesi allenati da Favre l’ultima amichevole in terra portoghese per i giallorossi Quarta e ultima amichevole pre campionato in Portogallo per la Roma di Josè Mourinho. Dopo la sconfitta co ...