LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: due nulli per Larissa Iapichino nel lungo! Delusione Di Lazzaro: eliminata (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 21.27: Nell’altro gruppo Victor con 15.38 si porta in testa, si migliora Ziemek con 15.28 21.27: Si migliora Warner nel peso con 14.99 21.23. Secondo nullo per Larissa Iapichino, un solo tentativo per l’azzurra 21.22: Nel lungo Burks si migliora a 6.66 21.18: Nel gruppo A Garland 15.19, Ziemek 15.09, Mayer 14.98, Sykora 14.89 21.17: Nel lungo 6.73 per la statunitense Flynn 21.15: Warner lancia a 14.83, Oiglane 14.31, Kazmirek 14.06, Uibo 13.95 21.13: Nel gruppo B del peso del Decathlon Kazmirek (Ger), Dubler (Aus), Warner (Can), Uibo (Est), Oiglane (Est), Bastien (Usa), Kaul (Ger), Skotheim (Nor), Erm (Est), Mullings (Bah), Moloney (Aus) 21.12: Iniziato il peso del Decathlon. Nel gruppo A ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE21.27: Nell’altro gruppo Victor con 15.38 si porta in testa, si migliora Ziemek con 15.28 21.27: Si migliora Warner nel peso con 14.99 21.23. Secondo nullo per, un solo tentativo per l’azzurra 21.22: Nel lungo Burks si migliora a 6.66 21.18: Nel gruppo A Garland 15.19, Ziemek 15.09, Mayer 14.98, Sykora 14.89 21.17: Nel lungo 6.73 per la statunitense Flynn 21.15: Warner lancia a 14.83, Oiglane 14.31, Kazmirek 14.06, Uibo 13.95 21.13: Nel gruppo B del peso del Decathlon Kazmirek (Ger), Dubler (Aus), Warner (Can), Uibo (Est), Oiglane (Est), Bastien (Usa), Kaul (Ger), Skotheim (Nor), Erm (Est), Mullings (Bah), Moloney (Aus) 21.12: Iniziato il peso del Decathlon. Nel gruppo A ...

