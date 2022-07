La gravidanza, il parto in casa, poi l'abbandono: così è stata uccisa Diana (Di sabato 23 luglio 2022) Alessia Pifferi è accusata di omicidio pluriaggravato della figlia di 18 mesi. Il retroscena sulla gravidanza: "Non sapevo di essere incinta fino al settimo mese" Leggi su ilgiornale (Di sabato 23 luglio 2022) Alessia Pifferi è accusata di omicidio pluriaggravato della figlia di 18 mesi. Il retroscena sulla: "Non sapevo di essere incinta fino al settimo mese"

Valelea98 : @trottorello @laa_rraa @simonemacco Sul fatto che non ci sia nulla da ridere su un maschietto che mai proverà una g… - xaidnlou : @ellygatta81 @UgoliniLorenzo si può nascere con predisposizione o psicosi, ma a certi livelli ci si diventa, magari… - Lucia88785493 : Se non si vuole una gravidanza,si usano contraccettivi Se non si vuole riconoscere un FIGLIO, lo si dice in ospedal… - Florofilla : Io non vedo l'ora che Marina scopra della fake gravidanza o del fake parto o del fake bebè!!!!!! #upas - meltryls : sono andata a nuoto prima e in spogliatoio c'erano le donne incinte che parlavano della gravidanza e del parto mi stava per salire il vomito -