Juve, dalla Francia sicuri: parti ancora distanti per Paredes (Di sabato 23 luglio 2022) La Juve continua a seguire Leandro Paredes. dalla Francia arriva la conferma dei contatti, ma c'è ancora distanza con il PSG La Juve continua a lavorare per portare Paredes a Torino. Secondo quanto riportato da Le 10 Sport sono stati avviati i contatti tra il club bianconero e il Psg, ma le parti sono ancora distanti. I bianconeri hanno proposto un prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni di euro, mentre i transalpini preferirebbero una cessione definitiva per almeno 20 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

romeoagresti : #Juve: dopo il raffreddamento della pista #Samp, c’è stato un contatto tra #Pjaca e la dirigenza bianconera, la qua… - romeoagresti : Perfezionato il passaggio di #Cambiaso dalla #Juve al #Bologna in prestito secco // Cambiaso joins Bologna on a sea… - romeoagresti : Capitolo #Ranocchia: il #Monza è in pressing totale e sta provando a chiudere nei prossimi giorni il suo arrivo dal… - loca_acm : ridendo e scherzando siamo già a -3 dalla juve capolista e in fuga con di maria e pogba noi diaz e messias ahah - BBilanShit : @mamesoul @armagio @AslanNerazzurro @juventusfc Sto dicendo che il mercato dipende dal fatturato e dal FFP. Questo… -