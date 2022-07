Intercontinental GT Challenge 2022 | mondiale a forza cinque

Motorsport_IT : #IGTC | Anche #Ferrari e #Porsche daranno l'assalto al titolo - Gazzetta_it : Presentati a Roma il World Intercontinental Challenge e i Mondiali giovanili #raffa - It_Endurance : #GTWC #gtworldcheu #fanatecgt #gtworldcheu #24HSpa #Spa24H - lorenzocalamai : Franco Smith ???: 'La Toyota Challenge Cup è una nostra proposta, David Nucifora la chiama 'the Italian way'. Sia qu… -

La Gazzetta dello Sport

Restando in tema di gare, Assetto Corsa Competizione vi farà vivere pienamente l'esperienza di gareggiare nel campionato GT 3 e nell'GT, con vetture e piste riprodotti con ...Il prossimo appuntamento con il GT WorldAmerica è in programma a Watkins Glen (New York) dal 22 al 24 luglio. Terzo successo nell'GT Open In Belgio, Pulcini e Hites si ... Presentati a Roma il World Intercontinental Challenge e i Mondiali giovanili raffa Reigning and former champions will compete against Audi Sport, Lamborghini and Mercedes-AMG > Points classifications now confirmed following LIQUI MOLY Bathurst 12 Hour season opener A total of five ...A total of five manufacturers will contest this year’s Intercontinental GT Challenge powered by Pirelli season following confirmation that Ferrari and Porsche have joined Audi Sport, Lamborghini and ...