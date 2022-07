House of the Dragon: il cast svela le difficoltà avute sul set e George R.R. Martin ironizza sui libri (Di sabato 23 luglio 2022) Al San Diego Comic-Con 2022 i protagonisti di House of the Dragon e George R.R. Martin hanno presentato la serie, svelando curiosità e retroscena. House of the Dragon, lo spinoff prequel di Game of Thrones, è stato protagonista al San Diego Comic-Con 2022 con un panel a cui hanno partecipato alcuni membri del cast, George R.R. Martin e i produttori. I fan, tuttavia, dovranno attendere ancora per assistere al nuovo trailer esteso che verrà diffuso da Discovery durante la Shark Week, a partire da domani. Nel video di House of the Dragon mostrato al Comic-Con, secondo le descrizioni dei presenti, ci sono molti draghi e Matt Smith viene mostrato mentre indossa l'armatura. L'attore ... Leggi su movieplayer (Di sabato 23 luglio 2022) Al San Diego Comic-Con 2022 i protagonisti diof theR.R.hanno presentato la serie,ndo curiosità e retroscena.of the, lo spinoff prequel di Game of Thrones, è stato protagonista al San Diego Comic-Con 2022 con un panel a cui hanno partecipato alcuni membri delR.R.e i produttori. I fan, tuttavia, dovranno attendere ancora per assistere al nuovo trailer esteso che verrà diffuso da Discovery durante la Shark Week, a partire da domani. Nel video diof themostrato al Comic-Con, secondo le descrizioni dei presenti, ci sono molti draghi e Matt Smith viene mostrato mentre indossa l'armatura. L'attore ...

