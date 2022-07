GF Vip, tutti gli ex gieffini che meriterebbero una seconda possibilità (Di sabato 23 luglio 2022) Un seconda possibilità per alcuni ex gieffini Dal GF Nip e dal GF Vip sono passati vari personaggi che secondo noi e secondo il pubblico non hanno tirato fuori tutto il loro potenziale. Magari qualcuno si merita di vincere, qualcun altro è uscito troppo presto dalla Casa. O magari c’è chi, a distanza di tanti L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 23 luglio 2022) Unper alcuni exDal GF Nip e dal GF Vip sono passati vari personaggi che secondo noi e secondo il pubblico non hanno tirato fuori tutto il loro potenziale. Magari qualcuno si merita di vincere, qualcun altro è uscito troppo presto dalla Casa. O magari c’è chi, a distanza di tanti L'articolo proviene da Novella 2000.

satelliteIouis : @ gente col vip quando entrate poi sedetevi così non dobbiamo stare tutti in piedi ?? - stormi1904 : RT @rep_roma: Spiagge di Sabaudia accessibili a tutti, il sindaco: 'Via i cancelli dei vip' [aggiornamento delle 05:00] - Simo07827689 : RT @DavideR46325615: Bologna? No Roma, ma siccome il sindaco non è più la Raggi del M5S ma Gualtieri del PD, i VIP stanno tutti zitti, schi… - _diana87 : @sooninshawnsarm Sai quanti meme ho salvato da quell'edizione del gieffe vip? Ahahahah la maggior parte tutti di zi… - 62rosse : RT @DavideR46325615: Bologna? No Roma, ma siccome il sindaco non è più la Raggi del M5S ma Gualtieri del PD, i VIP stanno tutti zitti, schi… -