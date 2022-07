Draghi è stato fregato dalla sua presunzione: è rimasto solo e non voleva andarsene (Di sabato 23 luglio 2022) «Scusami ma possibile che nessuno di voi, lo abbia letto prima quel discorso?» «Che vuoi ti dica, ho provato a dirgli qualcosa ma sai che di me, forse forse, non si è mai completamente fidato». In questa risposta di uno dei più stretti collaboratori di Mario Draghi, vi è la parabola degli ultimi diciassette mesi di Palazzo Chigi. Il collaboratore napoletano, fuga così anche il dubbio che l'ex Premier volesse creare l'incidente per andarsene. Perché ad un certo punto, tra i banchi dei senatori, si è pensato anche a questo. «Con questo discorso si sta candidando dritto col Pd» ha scritto Matteo Renzi in un sms ad un collega. Mario Draghi in realtà non si fidava più di nessuno a Palazzo Chigi. Non si fidava più della politica, che per ben due volte in sette mesi, lo ha illuso e poi beffato. Per due volte in sette mesi l'ex Bce ha però ... Leggi su iltempo (Di sabato 23 luglio 2022) «Scusami ma possibile che nessuno di voi, lo abbia letto prima quel discorso?» «Che vuoi ti dica, ho provato a dirgli qualcosa ma sai che di me, forse forse, non si è mai completamente fidato». In questa risposta di uno dei più stretti collaboratori di Mario, vi è la parabola degli ultimi diciassette mesi di Palazzo Chigi. Il collaboratore napoletano, fuga così anche il dubbio che l'ex Premier volesse creare l'incidente per. Perché ad un certo punto, tra i banchi dei senatori, si è pensato anche a questo. «Con questo discorso si sta candidando dritto col Pd» ha scritto Matteo Renzi in un sms ad un collega. Marioin realtà non si fidava più di nessuno a Palazzo Chigi. Non si fidava più della politica, che per ben due volte in sette mesi, lo ha illuso e poi beffato. Per due volte in sette mesi l'ex Bce ha però ...

