Da Bonucci a CR7, gli over 30 più costosi: Koulibaly in top 10 (Di sabato 23 luglio 2022) Chi sono i calciatori over 30 più costosi del calciomercato? Da Bonucci a Cristiano Ronaldo, passando per le new entry Koulibaly e Lewandowski, la top 10 degli acquisti più costosi per i giocatori di oltre 30 anni è una classifica in cui non mancano i grandi nomi dei protagonisti degli ultimi anni, in campo e fuori. Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 23 luglio 2022) Chi sono i calciatori30 piùdel calciomercato? Daa Cristiano Ronaldo, passando per le new entrye Lewandowski, la top 10 degli acquisti piùper i giocatori di oltre 30 anni è una classifica in cui non mancano i grandi nomi dei protagonisti degli ultimi anni, in campo e fuori. Calcio e Finanza.

88_mg_ : @SgrMario @Ciccioct89 @SpaceSerieA Ma dopo aver RIpreso bonucci c e qualcuno che non gli va giù un eventuale ritorn… - rossdedome68 : @tuttonapoli Se lo dice costui.... Erano 'grandi colpi' pure Pastore alla roma, Higuain e Bonucci al milan, Dzeko-… - Marco15522471 : Ufficializzato #Dybala alla #Roma. Con sé, porterà #CR7 tanto voluto da Mourinho. Incredibile come Dybala alla Roma… - Freddyascott : Max il distruttore: cr7 via, de Ligt via, cancelo via, ma morata non vede l’ora di tornare, de sciglio rinnova bonu… - DiFrusta : @tatanka_h Così come tutti quelli che mettono il piede fuori dal quartier generale dei gobbi pregiudicati. CR7 Bern… -