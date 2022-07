Concessioni balneari, rinnovabili e colonnine e-car: il Ddl concorrenza verso il via libera (Di sabato 23 luglio 2022) Il Ddl concorrenza, provvedimento di 35 articoli determinante per centrare gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si accinge a compiere il primo giro di boa alla Camera.... Leggi su ilsole24ore (Di sabato 23 luglio 2022) Il Ddl, provvedimento di 35 articoli determinante per centrare gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si accinge a compiere il primo giro di boa alla Camera....

matteograndi : Popolo di navigator, tassisti e concessioni balneari. - infoitinterno : Ddl Concorrenza, l'ira dei balneari: «Stralciata la norma per i tassisti e non per le nostre concessioni? È in - nuovaferrara : RT @nuovaferrara: Concessioni, il governo va avanti. L’ansia dei balneari è alle stelle. Timori ai Lidi: disegno di legge in discussione l… - nuovaferrara : Concessioni, il governo va avanti. L’ansia dei balneari è alle stelle. Timori ai Lidi: disegno di legge in discuss… - armdigennaro : RT @Fcastelnuovo: @UnitedPlanetFe1 @chiccotesta 1/100? Le licenze di taxi sono circa 40.000 (secondo stime del Mattino), pari allo 0,067% d… -