Cani e gatti seppelliti con i padroni: in Piemonte si potrà (Di sabato 23 luglio 2022) La compagnia di Cani e gatti è indispensabile per molti, al punto tale da poter fare il possibile per farli stare bene e trascorrere con loro più tempo possibile. Staccarsene per tante persone è davvero difficile ed è per questo che c’è chi decide di portarli con sé anche in vacanza scegliendo strutture che li possano accogliere. Nel momento in cui i nostri animali se ne vanno il vuoto diventa spesso pesante da colmare, nonostante poi si decida di prendere un altro “amico” con cui condividere gli anni a venire. In Piemonte, però, si è deciso di evitare che possa esserci un distacco vero e proprio quando il proprietario muore: la Regione è infatti pronta a modificare le attuali norme cimiteriali per consentire che le ceneri degli esseri a quattro zampe siano tumulate insieme a quelle dei propri padroni. ... Leggi su news.robadadonne (Di sabato 23 luglio 2022) La compagnia diè indispensabile per molti, al punto tale da poter fare il possibile per farli stare bene e trascorrere con loro più tempo possibile. Staccarsene per tante persone è davvero difficile ed è per questo che c’è chi decide di portarli con sé anche in vacanza scegliendo strutture che li possano accogliere. Nel momento in cui i nostri animali se ne vanno il vuoto diventa spesso pesante da colmare, nonostante poi si decida di prendere un altro “amico” con cui condividere gli anni a venire. In, però, si è deciso di evitare che possa esserci un distacco vero e proprio quando il proprietario muore: la Regione è infatti pronta a modificare le attuali norme cimiteriali per consentire che le ceneri degli esseri a quattro zampe siano tumulate insieme a quelle dei propri. ...

enpaonlus : Finalmente il nostro Paese si dota di una anagrafe nazionale per cani e gatti, consultabile e certa. Una iniziativa… - enpaonlus : ENPA: L’abbandono è un atto ignobile e un reato punito dalla legge. ?I dati del @MinisteroSalute? ?@lazampa? ?… - enpaonlus : Ministero della Salute: pronta l’anagrafe nazionale per cani e gatti - La Stampa - Achille03415924 : RT @adozionianimali: Cerco Casa! Premi sulla mia foto per scoprire di più su di me! #adozioni #adozione #animali #cani #gatti #cuccioli #ad… - LobbaLuisa : RT @CincillaF: DATE ACQUA PULITA AI RANDAGINI SIA GATTI CHE CANI NON FACCIAMOLI MORIRE DI SETE E DI FAME CON QUESTO CALDO, POVERE CREATURE… -