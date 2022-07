Calcio: Scamacca dal Sassuolo al West Ham per 36 mln di euro (Di sabato 23 luglio 2022) Il West Ham ha raggiunto un accordo da 30,5 milioni di sterline (poco meno di 36 mln di euro) con il Sassuolo per Gianluca Scamacca, scrive la Bbc. Ancora da concordare, invece, cifra dell'ingaggio e ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 23 luglio 2022) IlHam ha raggiunto un accordo da 30,5 milioni di sterline (poco meno di 36 mln di) con ilper Gianluca, scrive la Bbc. Ancora da concordare, invece, cifra dell'ingaggio e ...

