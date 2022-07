ATP Amburgo 2022, Lorenzo Musetti conquista la prima finale in carriera battendo Francisco Cerundolo! (Di sabato 23 luglio 2022) Il 23 luglio 2022 sarà un giorno da ricordare per Lorenzo Musetti. Il tennista di Carrara conquista la prima finale della sua carriera nell’ATP 500 di Amburgo, sconfiggendo con il punteggio di 6-3 7-6 Francisco Cerundolo; una sfida tirata, che ha avuto più punti di svolta e momenti in cui entrambi i contendenti hanno tremato, ma nel momento chiave è stato l’azzurro ad avere più sangue freddo. Ora per lui all’ultimo atto uno tra Carlos Alcaraz ed Alex Molcan. Si inizia immediatamente a fare sul serio. Scambi lunghi e duri con due filosofie di gioco agli antipodi, quella più solida di Musetti contrapposta alla solidità di Cerundolo. E in avvio è lo schema dell’azzurro a funzionare: due passanti da applausi gli consentono ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) Il 23 lugliosarà un giorno da ricordare per. Il tennista di Carraraladella suanell’ATP 500 di, sconfiggendo con il punteggio di 6-3 7-6Cerundolo; una sfida tirata, che ha avuto più punti di svolta e momenti in cui entrambi i contendenti hanno tremato, ma nel momento chiave è stato l’azzurro ad avere più sangue freddo. Ora per lui all’ultimo atto uno tra Carlos Alcaraz ed Alex Molcan. Si inizia immediatamente a fare sul serio. Scambi lunghi e duri con due filosofie di gioco agli antipodi, quella più solida dicontrapposta alla solidità di Cerundolo. E in avvio è lo schema dell’azzurro a funzionare: due passanti da applausi gli consentono ...

