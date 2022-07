Vulvodinia, una patologia molto diffusa ma poco conosciuta (Di venerdì 22 luglio 2022) INFORMAZIONE PUBBLICITARIA La Vulvodinia è considerata una delle patologie più difficili da diagnosticare, con effetti negativi devastanti sulla qualità della vita della donna . Si stima che circa il ... Leggi su leggo (Di venerdì 22 luglio 2022) INFORMAZIONE PUBBLICITARIA Laè considerata una delle patologie più difficili da diagnosticare, con effetti negativi devastanti sulla qualità della vita della donna . Si stima che circa il ...

lastampasalute : Non solo vulvodinia, Chiara: 'A 37 anni allettata per una malattia invisibile difficile da curare' - lacittanews : 21 luglio 2022 10:38 Una sofferenza invisibileLa vulvodinia è una sindrome neuropatica che colpisce i nervi della… - StellaSirio60 : RT @Internazionale: La vulvodinia è una sindrome neuropatica che colpisce i nervi della vulva. Ne soffre una donna su sette, ma in molti pa… - _DonTellMe : RT @Effynellapiaga: sono una persona semplice organizzo la mia vita come se non avessi la vulvodinia e il giorno prima mi prende un ansia i… - Effynellapiaga : sono una persona semplice organizzo la mia vita come se non avessi la vulvodinia e il giorno prima mi prende un ans… -