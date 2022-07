Ultime Notizie – Taranto | tenta di strangolare la moglie a casa dei suoceri | salva grazie al figlio

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 22 luglio 2022) Ha picchiato eto dilanelladei genitori di quest’ultima dove la donna si era rifugiata, insieme ai tre figli minorenni della coppia, proprio per sfuggire alla violenza del marito. Solo l’intervento deldiciassettenne ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente. E’ accaduto a, nel Borgo Antico. E’ stata la vittima a chiamare la polizia e agli agenti la donna ha spiegato, in lacrime che, poco prima il marito era entrato con violenza adei genitori e le si era scagliato contro afferrandola per i capelli e, dopo averla colpita ripetutamente al volto con i pugni, hato di strangolarla. La madre della giovane, con in braccio la nipote di 2 anni, è intervenuta per cercare di liberare la ...