Todaro | rivelazioni particolari su Milly Carlucci e Maria De Filippi

Leggi su formatonews

(Di venerdì 22 luglio 2022) Raimondoha avuto la fortuna di lavorare conDe: ecco la sua opinione riguardo le due conduttrici. Il noto ballerino di latino-americano è stato nuovamente confermato nel cast diDe; pertanto, a settembre lo vedremo dietro i banchi come professore, pronto ad accogliere i nuovi allievi della scuola. Nell’edizione scorsa,ha avuto modo di lavorare per la prima volta con la regina di Amici – mentre in passato rimase per diversi anni il pupillo d’oro dia Ballando con le stelle. Ha avuto quindi la fortuna di lavorare con due volti iconici della televisione italiana, conoscendo professionalmente queste due incredibili conduttrici. ...