Sicurezza, controlli dei carabinieri nel Napoletano: sequestrata droga (Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – Servizio ad alto impatto a Castellammare di Stabia con i carabinieri della locale compagnia che hanno presidiato le zone del centro antico e del rione Cicerone. I militari stabiesi aiutati dai carabinieri del reggimento Campania e dal nucleo cinofili di Sarno hanno identificato 50 persone e controllato 43 mezzi tra auto e scooter. controlli anche negli stabilimenti balneari. Grazie al cane anti-droga Attila, individuate nelle aree comuni di 2 stabili di via padiglione Gesù e piazzale Tommaso Milante diversi quantitativi di droga: 54 grammi di marijuana, 200 grammi di hashish e 7 grammi di cocaina pronta alla vendita. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

