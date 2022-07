Scherma, ai Mondiali è storia: il team femminile di fioretto è oro (Di venerdì 22 luglio 2022) Il Cairo – Nella penultima giornata dei Campionati Mondiali di Scherma a Il Cairo 2022 sono arrivate altre due medaglie per l’Italia, che portano il totale a sette. Il primo attesissimo oro si deve al fioretto femminile azzurro, che è tornato sul tetto del mondo. Dopo cinque anni Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto e Francesca Palumbo si sono infatti laureate campionesse iridate al termine di una giornata che le ha viste dominare ogni assalto. Le fiorettiste azzurre, dopo aver saltato il turno da 32 in quanto teste di serie numero 1, ieri hanno conquistato il pass per i quarti grazie alla vittoria per 45-19 sull’Austria. Oggi hanno subito guadagnato il passaggio in semifinale battendo la Polonia 45-26 e poi hanno avuto la meglio sul Giappone 45-37 grazie a una Arianna Errigo in grande spolvero. In finale il ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 22 luglio 2022) Il Cairo – Nella penultima giornata dei Campionatidia Il Cairo 2022 sono arrivate altre due medaglie per l’Italia, che portano il totale a sette. Il primo attesissimo oro si deve alazzurro, che è tornato sul tetto del mondo. Dopo cinque anni Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto e Francesca Palumbo si sono infatti laureate campionesse iridate al termine di una giornata che le ha viste dominare ogni assalto. Le fiorettiste azzurre, dopo aver saltato il turno da 32 in quanto teste di serie numero 1, ieri hanno conquistato il pass per i quarti grazie alla vittoria per 45-19 sull’Austria. Oggi hanno subito guadagnato il passaggio in semifinale battendo la Polonia 45-26 e poi hanno avuto la meglio sul Giappone 45-37 grazie a una Arianna Errigo in grande spolvero. In finale il ...

Agenzia_Ansa : Medaglia d'oro per le azzurre del fioretto ai Mondiali di scherma in corso al Cairo. Arianna Errigo, Alice Volpi, M… - Coninews : E SONO CINQUE! ????? Le spadiste Rossella #Fiamingo, Mara #Navarria, Alberta #Santuccio e Federica #Isola conquistan… - Federscherma : Mondiali Cairo 2022 - È OROOOOOOO ???? Le fiorettiste azzurre tornano sul tetto del mondo battendo gli USA in finale… - TOSADORIDANIELA : RT @VVezzali: Nella penultima giornata ai mondiali di #scherma #Cairo2022, grandi risultati nelle prove a squadre. Splendido oro?? nel #fio… - MaraNavarria : RT @TgrRaiFVG: Mara Navarria argento mondiale con le azzurre della spada In semifinale battuta la Francia, poi l'impresa impossibile contro… -