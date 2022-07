Salernitana, sempre più vicino Piatek: l’Herta Berlino potrebbe partecipare all’ingaggio (Di venerdì 22 luglio 2022) La Salernitana starebbe per chiudere per Piatek dell’Herta Berlino: i tedeschi potrebbero partecipare all’ingaggio La Salernitana è alla continua ricerca di un attaccante per la prossima stagione. Sono diversi i nomi circolati nell’ambiente granata, ma Piatek sembra essere quello più vicino. Il polacco potrebbe arrivare dall’Herta Berlino che parteciperebbe a parte dell’ingaggio per agevolare il suo passaggio alla Salernitana. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 luglio 2022) Lastarebbe per chiudere perdel: i tedeschiroLaè alla continua ricerca di un attaccante per la prossima stagione. Sono diversi i nomi circolati nell’ambiente granata, masembra essere quello più. Il polaccoarrivare dalche parteciperebbe a parte dell’ingaggio per agevolare il suo passaggio alla. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ProfidiAndrea : ?? Di Marzio: '#Salernitana, #Piatek è un'idea sempre più concreta: gli aggiornamenti' 'L'attaccante polacco ha dat… - Giulianomercato : ? #Piatek sempre più vicino alla #Salernitana ? - Ravaglismo : Federico #Bonazzoli rimane sempre nel mirino della #Salernitana nonostante la trattativa in fase avanzata per Krzysztof #Piatek - KKappotto : RT @ferlito_fabio: Qualunque cosa accada, questo resterà sempre nella nostra storia #Ribery #salernitana #SerieATIM - abartesaghi : @pino_nostro @SgSimoncino @MimmoAdinolfi Ero convinto lo avessimo prestato alla Salernitana, ma se così non fosse,… -