Report Iss | calano indice Rt e incidenza che resta alta in 4 regioni Ma i ricoveri continuano a salire | intensive oltre il 4%

(Di venerdì 22 luglio 2022) L’Rt e l’dei casi di coronavirus scendono ancora, macomunque ai ricoverati nei reparti Covid italiani. È questo il quadro che emerge dall’ultimosettimanale dell’Istituto Superiore di Sanità sulla pandemia. Nel documento si legge infatti che l’di contagio medio calcolato sui casi sintomaticiancora sopra la soglia epidemica, ma passa dall’1,34 della settimana scorsa a 1,23. Stessa cosa vale per l’che scende sotto quota 1.000 casi per 100mila abitanti, passando da 1.158 a 977. Così come l’di trasmissibilità basato sui casi con ricovero che tocca quota 1, contro l’1,15 di 7 giorni fa.l’dei ...

Luxgraph : Covid, il report dell'Iss: l'Rt scende da 1,34 a 1,23 e l'incidenza a 977 da 1158 #corriere #news #2022 #italy… - Corriere : Il report dell'Iss: l'Rt scende da 1,34 a 1,23 e l'incidenza a 977 da 1158 - palermomaniait : Covid-19, Report Iss: indice Rt e incidenza casi in calo - - __ANT_Z___ : @scruta_vendetta @MinisteroSalute @scruta_vendetta ... Hai visto che nell'ultimo report dell'ISS la mortalità è pi… - AntoniodeGrazi5 : Un peccato mortale: fin da giugno 2021 - Report ISS - si sapeva che i vaccinati si contagiavano -

... diffusi dall'. "Scende l'incidenza settimanale a livello nazionale: 977 ogni 100.000 abitanti a fronte di 1158 ogni 100.000 abitanti " si legge neldiffuso questa mattina " nel periodo 29 ...È quanto emerge dai dati del monitoraggio settimanale della cabina di regia, diffusi dall'. L'... In base aldella cabina di regia, le regioni ad alto rischio sono 4, 14 a rischio moderato, 5 ...Aumentano ancora i ricoveri per Covid-19 sia in terapia intensiva sia nei reparti ordinari. A indicarlo il monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute. Il tasso di occupazione in ...Scende l'indice di contagio Rt, che resta ancora sopra la soglia epidemica, e scende anche l'incidenza nel periodo fra il 29 giugno e il 12 luglio 2022. Lo indica il monitoraggio settimanale Iss-minis ...