Rds in pole per la nuova radio della Serie A

Rds è in pole position per realizzare il progetto di radio Serie A. Lo scrive MF-Milano Finanza, spiegando che in autunno la Serie A pubblicherà un bando per selezionare un partner tecnologico e commerciale. Alla gara dovrebbero partecipare più operatori fra cui Rai, Rtl e appunto Rds. Quest'ultima sarebbe favorita e ha già presentato alla

Rds in pole per Radio Serie A
Costi per 3 mln, possibile lo sviluppo di stazioni per ogni club. Pronta l'asta da 6 milioni per vendere gli highlights ma prima si attende l'ok all'accordo fra Tim, Dazn e Sky.
Rds Radio Serie A, l'idea è di portare sulla piattaforma programmi come la Bobo Tv, ma per ora niente telecronache.