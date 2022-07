Putin infastidito, attende in piedi Erdogan per quasi un minuto prima della conferenza stampa (Di venerdì 22 luglio 2022) Il tanto atteso accordo sul grano è stato alla fine annunciato dal governo turco per oggi alle 15:30. La svolta è probabilmente arrivata a Teheran dopo l'incontro tra... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 22 luglio 2022) Il tanto atteso accordo sul grano è stato alla fine annunciato dal governo turco per oggi alle 15:30. La svolta è probabilmente arrivata a Teheran dopo l'incontro tra...

infoitinterno : Putin infastidito, attende in piedi Erdogan per quasi un minuto prima della conferenza stampa - Gazzettino : Putin infastidito, attende in piedi Erdogan per quasi un minuto prima della conferenza stampa - lettera_marco : @jacopo_iacoboni @marcopalears E si. Ma fino a che non rompeva troppo a Putin. Quello s'é infastidito per le parole… -