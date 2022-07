NXT UK 21 07 2022 Buona la “prima”!

WWEItalia : .@roxanne_wwe affronta @WWE_MandyRose per l'NXT Women's Title, ma succede l'inaspettato, il match tra @VinciWWE e… - theshieldofspo1 : NXT UK 21-07-2022 – Risultati della puntata - TSOWrestling : Un quick report per scoprire cosa è successo durante #NXTUK #TSOS // #TSOW - LilyJean99 : RT @WWEItalia: Il comportamento di Trent Seven ha fatto indignare @sam_gradwell. ?? Non perderti il loro match stasera a #NXTUK! Scopri le p… - WWEItalia : Il comportamento di Trent Seven ha fatto indignare @sam_gradwell. ?? Non perderti il loro match stasera a #NXTUK! Sc… -

A presentarlo saranno: Bartolomeo Pietromarchi, direttore MAXXI L'Aquila; Margherita Guccione, Direttore scientifico Grande MAXXI; Pippo Ciorra, curatore; Cornelia Mattiacci, mentor del gruppo ...Esaurita l'esperienza romana,si propone ora come strumento per mettere a frutto il grande ... MAXXI L'Aquila: Claudio Strinati presenta il libro, inaugurazione di Dandalò ultima modifica:- 07 ...All Elite Wrestling held talks with former NXT commentator Mauro Ranallo at some point in the past. The Wrestling Observer's Dave Meltzer confirmed as much on Thursday. Meltzer had been asked if AEW ...Back in April, referee former NXT UK referee Artemis Ortygie announced that she had parted ways with WWE. Artemis announced her WWE departure on social media and said she was accepting bookings ...