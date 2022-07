Napoli, oggi la presentazione del libro di Ciambriello: ‘Comunico dunque Sono” (Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Comunico dunque Sono – Saggio su teorie e tecniche della comunicazione”: è il titolo dell’ultimo libro del professore Samuele Ciambriello, docente dell’università Suor Orsola Benincasa, edito da Guida editore, che sarà presentato oggi alle ore 18:00, a Napoli, nel circolo Acli Orizzonti (via Tropeano, 32 – Rione Alto). All’evento prenderà parte Maurizio D’Ago, presidente Acli Napoli, e discuteranno insieme all’autore Enrica Amaturo, professore ordinario di Sociologia nell’università degli Studi di Napoli ‘Federico II’ e Domenico Falco, vicepresidente dell’Ordine dei giornalisti della Campania. Il saggio si presenta come una guida per «comunicare in modo consapevole, formato, informato e ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Comunico– Saggio su teorie e tecniche della comunicazione”: è il titolo dell’ultimodel professore Samuele, docente dell’università Suor Orsola Benincasa, edito da Guida editore, che sarà presentatoalle ore 18:00, a, nel circolo Acli Orizzonti (via Tropeano, 32 – Rione Alto). All’evento prenderà parte Maurizio D’Ago, presidente Acli, e discuteranno insieme all’autore Enrica Amaturo, professore ordinario di Sociologia nell’università degli Studi di‘Federico II’ e Domenico Falco, vicepresidente dell’Ordine dei giornalisti della Campania. Il saggio si presenta come una guida per «comunicare in modo consapevole, formato, informato e ...

