LIVE F1, GP Francia 2022 in DIRETTA: al via la prima sessione di libere, Ferrari sfida Red Bull al Paul Ricard (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.04 Primo giro cronometrato in 1’39?5 per Carlos Sainz. Tempi ancora poco indicativi, considerando che la pole del 2021 è stata ottenuta da Verstappen in 1’29?990. 14.03 Entrambe le Ferrari montano gomme soft, stessa scelta anche per Red Bull con la macchina di Verstappen. 14.02 Tutti in pista sin da subito per prendere confidenza con la pista francese. Gli unici ancora fermi ai box sono Latifi, Perez e Stroll. 14.01 Sainz non vuole perdere tempo ed è il primo ad uscire dai box per cominciare il programma di lavoro odierno. 14.00 SEMAFORO VERDE!!! Comincia ufficialmente il weekend del GP di Francia 2022, con i primi 60 minuti di prove libere del venerdì. 13.58 Clima rovente a Le Castellet: 30°C la temperatura ambiente, mentre ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.04 Primo giro cronometrato in 1’39?5 per Carlos Sainz. Tempi ancora poco indicativi, considerando che la pole del 2021 è stata ottenuta da Verstappen in 1’29?990. 14.03 Entrambe lemontano gomme soft, stessa scelta anche per Redcon la macchina di Verstappen. 14.02 Tutti in pista sin da subito per prendere confidenza con la pista francese. Gli unici ancora fermi ai box sono Latifi, Perez e Stroll. 14.01 Sainz non vuole perdere tempo ed è il primo ad uscire dai box per cominciare il programma di lavoro odierno. 14.00 SEMAFORO VERDE!!! Comincia ufficialmente il weekend del GP di, con i primi 60 minuti di provedel venerdì. 13.58 Clima rovente a Le Castellet: 30°C la temperatura ambiente, mentre ...

