Inter, ieri Marotta e Ausilio a cena con Inzaghi ad Appiano Gentile (Di venerdì 22 luglio 2022) Marotta e Ausilio a colloquio con Inzaghi nel ritiro di Appiano Gentile Nella giornata di ieri nuovo test sul campo per l'Inter di Simone Inzaghi nel test vinto per 8 a 1 contro il Novara. Presenti ad Appiano Gentile anche Beppe Marotta e Piero Ausilio che, come riferisce il Corriere dello Sport, hanno cenato con la squadra e hanno avuto modo di parlare con l'allenatore nerazzurro. "Alla Pinetina ieri presenti l'ad Marotta, il ds Ausilio, il suo vice Baccin e l'avvocato Capellini che hanno cenato con Inzaghi. Adesso al centro di tutto c'è lo sfoltimento della rosa, ma la caccia ...

