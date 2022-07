Insalata con quinoa: 10 piatti super veloci ottimi per la dieta e per l’estate! (Di venerdì 22 luglio 2022) Insalata con quinoa: 10 piatti super veloci con meno di 320 Kcal per chi è a dieta! Ecco la base che vi permetterà di fare dei piatti davvero appetitosi usando come base questo fantastico ingrediente. Ecco come preparare la quinoa Sciacquiamo la quinoa in abbondante acqua fredda poi scoliamola in un setaccio a maglie molto sottili. Versiamola in una padella capiente e tostiamola per 5 minuti,a fuoco medio, saliamo e pepate (ovviamente chi non ama il pepe ne faccia tranquillamente a meno). Cuociamola per circa 15 minuti, aggiungendo di tanto in tanto dell’ acqua bollente e a fine cottura aggiungiamo un pizzico di sale. La nostra base è pronta, ora diamo sfogo alla nostra fantasia scegliendo tutti gli ingredienti che vogliamo. Ecco di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 22 luglio 2022)con: 10con meno di 320 Kcal per chi è a! Ecco la base che vi permetterà di fare deidavvero appetitosi usando come base questo fantastico ingrediente. Ecco come preparare laSciacquiamo lain abbondante acqua fredda poi scoliamola in un setaccio a maglie molto sottili. Versiamola in una padella capiente e tostiamola per 5 minuti,a fuoco medio, saliamo e pepate (ovviamente chi non ama il pepe ne faccia tranquillamente a meno). Cuociamola per circa 15 minuti, aggiungendo di tanto in tanto dell’ acqua bollente e a fine cottura aggiungiamo un pizzico di sale. La nostra base è pronta, ora diamo sfogo alla nostra fantasia scegliendo tutti gli ingredienti che vogliamo. Ecco di ...

