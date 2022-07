ardigiorgio : Ferrovie sud est. Incendio treno sulla linea Martina-Taranto - GiannettiMarco : RT @leggoit: Incendio su un treno a Taranto: attimi di paura e passeggeri evacuati - MartinaNotizie : FSE, incendio sul treno Martina-Taranto. Intervenuti diversi Canadair - leggoit : Incendio su un treno a Taranto: attimi di paura e passeggeri evacuati - NoiNotizie : Martina Franca-Crispiano (#Taranto), incendio: treno evacuato -

Caldo deforma i binari:merci deraglia a La Spezia Roma,nella pineta di Castel Fusano: il rogo distrugge un camping Passeggeri evacuati Una decina di passeggeri , tutti quelli a bordo ...Ilin fiamme ha attraversato la zona del bosco degli Orimini. Una decina di passeggeri, tutti quelli a bordo compreso il macchinista, sono stati evacuati e fatti salire su un bus. Non ci sono ...Paura nel pomeriggio nelle campagne del Tarantino, quando il locomotore di un treno delle Ferrovie Sud Est si è incendiato. A bordo c'era una decina di persone, fatte ...Il locomotore di un treno delle Ferrovie Sud Est (gruppo Fs) si è incendiato, per cause in corso di accertamento, intorno alle 16.30 tra Martina Franca e Crispiano, nel Tarantino. Il treno in fiamme h ...