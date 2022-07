Il Mercosur snobba Zelensky L’influenza russa e cinese in Sudamerica

Leggi su formiche

(Di venerdì 22 luglio 2022) Non è stato raggiunto alcun accordo tra i Paesi membri del Mercato comune dell’America del Sud () sull’ipotesi di intervento richiesta dal presidente dell’Ucraina, Volodymyr. Raul Cano, viceministro degli Esteri del Paraguay, ha informato che è stato respinto l’appello del leader ucraino di essere ascoltato all’incontro: “Non c’è stato consenso sulla partecipazione per cui abbiamo informato la controparte ucraina che in tali circostanze non ci sono le condizioni per poter dialogare comecon il presidente”. Per statuto, l’organizzazione regionale decide all’unanimità questo tipo di richieste e, sebbene non sono stati confermati quali Paesi si siano opposti all’intervento di, la stampa latino-americana punta il dito contro il Brasile., infatti, ha dichiarato in ...