Google sta per essere bannato in Donetsk e Lugansk (Di venerdì 22 luglio 2022) Google vietato nelle regioni occupate dell’Ucraina di Donetsk e Lugansk, nate come regioni autonome nel 2014 e dichiarate organizzazioni terroristiche dalle autorità ucraine di Kiev (i soli stati facenti parti delle Nazioni Unite che ne riconoscono la sovranità sono Russia, Siria e Corea del Nord). Il leader dell’autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk e la autorità filorusse sostengono che il motore di ricerca punti a promuovere «terrorismo e violenza contro i russi». L’accusa porterà al divieto secondo quanto riporta una dichiarazione pubblicata su Telegram da Denis Pushilin, capo dell’autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk (DPR): «La propaganda disumana dell’Ucraina e dell’Occidente ha da tempo superato tutti i confini. C’è una vera e propria persecuzione dei russi, l’imposizione di ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 22 luglio 2022)vietato nelle regioni occupate dell’Ucraina di, nate come regioni autonome nel 2014 e dichiarate organizzazioni terroristiche dalle autorità ucraine di Kiev (i soli stati facenti parti delle Nazioni Unite che ne riconoscono la sovranità sono Russia, Siria e Corea del Nord). Il leader dell’autoproclamata Repubblica Popolare die la autorità filorusse sostengono che il motore di ricerca punti a promuovere «terrorismo e violenza contro i russi». L’accusa porterà al divieto secondo quanto riporta una dichiarazione pubblicata su Telegram da Denis Pushilin, capo dell’autoproclamata Repubblica Popolare di(DPR): «La propaganda disumana dell’Ucraina e dell’Occidente ha da tempo superato tutti i confini. C’è una vera e propria persecuzione dei russi, l’imposizione di ...

lastknight : TikTok non sta solo sfidando YouTube per le visualizzazioni. Sta influenzando anche il traffico di ricerca di Googl… - Anna202276 : RT @ParoleOstili: Cosa fai quando hai bisogno di avere una risposta al volo? Esatto, la cerchi su Google. Se però sei un under 24 la rispo… - bizcommunityit : Elezioni, Di Maio: “Si sta delineando un’area di unità nazionale contro Conte, Salvini e chi ha… - ambre_ania : @andreafigus6 Buono giorno Andrea , come stai ? Sono io Ania su Google Chat vorrei sapere cosa sta succedendo perch… - 1822Venezia : RT @ParoleOstili: Cosa fai quando hai bisogno di avere una risposta al volo? Esatto, la cerchi su Google. Se però sei un under 24 la rispo… -