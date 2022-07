Franceschini certifica la fine del patto col M5s | “Rivendico quello che abbiamo fatto con loro | ma lo strappo rende impossibile l’alleanza”

(Di venerdì 22 luglio 2022) E’ stato a lungo una sorta di “garante” del rapporto tra Pd e M5s, un tutore della tenuta dele dei rapporti con Giuseppe Conte. Oggi anche Dariola rottura con i 5 Stelle: “Questoogni alleanza” dice al Corriere della Sera. “Io– sottolinea il ministro della Cultura –chein questi anni. Non solo perchécone la nascita del governo nel 2019 hanno impedito che Salvini psse in mano il Paese – e non oso immaginare che sarebbe successo con la pandemia, la crisi economica e la guerra in Ucraina – ma anche perché sapevamo che quel percorso avrebbe aiutato ...

Massimo22185550 : RT @fattoquotidiano: Franceschini certifica la fine del patto col M5s: “Rivendico quello che abbiamo fatto con loro, ma lo strappo rende im… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Franceschini certifica la fine del patto col M5s: “Rivendico quello che abbiamo fatto con loro, ma lo strappo rende im… - fattoquotidiano : Franceschini certifica la fine del patto col M5s: “Rivendico quello che abbiamo fatto con loro, ma lo strappo rende… -

Il Fatto Quotidiano

'L'agenda Draghi non deve cadere nella polvere', afferma il ministro Di Maio mentre il ministroche ora ci sarà un'alleanza nel nome di Draghi ma senza M5s. Il giorno dopo le ...... nel ferrarese, feudo del ministro per i beni culturali Enrico, i soldi serviranno per ... Mancano ancora un terzo dei decreti attuativi (510 per la precisione) comeOpenpolis e ... Franceschini certifica la fine del patto col M5s: “Rivendico quello che abbiamo fatto con loro, ma lo… "Non sono possibili pause" avverte il Capo dello Stato, mentre il centrodestra deve affrontare i nodi della leadership e della divisione dei collegi. Meloni chiede di riferirsi ai sondaggi, come nel 2 ...Fanpage.it ha intervistato il presidente della LAV Gianluca Felicetti sulla messa al bando degli animali dai circhi italiani ...