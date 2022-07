F.1, GP Francia - Libere 1, Leclerc per un soffio davanti a Verstappen (Di venerdì 22 luglio 2022) Nella prima sessione di prove Libere del Gran Premio di Francia, la Ferrari inizia con il piede giusto. Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto rispettivamente il primo e il terzo tempo. Tra le due Rosse c'è la Red Bull Racing di Max Verstappen, separato da Leclerc da appena 91 millesimi di secondo, praticamente un nulla. Per la Rossa è un buon inizio. Sia Leclerc che Sainz hanno lavorato sulla messa a punto della F1-75 e hanno iniziato il turno di Libere con gomme soft, grazie alle quali hanno stabilito i primi tempi di riferimento. Sul finale, invece, su entrambe le monoposto della Scuderia Ferrari è stato aumentato il carico di carburante per girare in configurazione gara. In totale, Charles ha completato 22 giri, due in più del suo compagno di squadra. Per ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 22 luglio 2022) Nella prima sessione di provedel Gran Premio di, la Ferrari inizia con il piede giusto. Charlese Carlos Sainz hanno ottenuto rispettivamente il primo e il terzo tempo. Tra le due Rosse c'è la Red Bull Racing di Max, separato dada appena 91 millesimi di secondo, praticamente un nulla. Per la Rossa è un buon inizio. Siache Sainz hanno lavorato sulla messa a punto della F1-75 e hanno iniziato il turno dicon gomme soft, grazie alle quali hanno stabilito i primi tempi di riferimento. Sul finale, invece, su entrambe le monoposto della Scuderia Ferrari è stato aumentato il carico di carburante per girare in configurazione gara. In totale, Charles ha completato 22 giri, due in più del suo compagno di squadra. Per ...

