E le donne non sanno più stirare: spuntano i gruppi delle "ribelli" (Di venerdì 22 luglio 2022) Qui occorre una premessa, essenziale. Chi scrive non stira (almeno) dal 1998. Ché ai tempi avevano appena inventato la "vaporella" e ti mettevano lì, a ripassare i fazzoletti di stoffa per farli venire belli lisci. Oggi, invece, i fazzoletti di stoffa sono un reperto archeologico e vuoi mettere la comodità? Prendi il ferro, l'asse, attenta a non bruciare il tessuto, occhio alle pieghe, fuori ci sono quaranta gradi che solo il termine - "vaporella" - ti fa venire un malore. Per carità. C'è un esercito di casalinghe (disperate) che han dichiarato guerra alle camicie perfette. Oramai non stira più nessuno. Su Fb il gruppo "donne che odiano stirare" conta centinaia di iscritte (ce ne sono altri dello stesso tenore); quello "Solo io amo stirare?" ne ha appena nove, di membri. È che non siamo più capaci e, direbbero le nostre nonne, ci ...

