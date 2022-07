Cosa accade quando si fanno i bisogni in strada? Fioccano multe fino a 5.000 euro: il caso (Di venerdì 22 luglio 2022) Fare bisogni in strada è punibile con multe salatissime, che possono arrivare fino 5000 euro: lo sa bene un ragazzo 29enne sorpreso a urinare in strada. È successo a Verano… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 22 luglio 2022) Fareinè punibile consalatissime, che possono arrivare5000: lo sa bene un ragazzo 29enne sorpreso a urinare in. È successo a Verano… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

GianlucaVasto : Il solco! Si vero, c'è un solco tra noi e il PD, noi cerchiamo di attuare un programma (in parte simile) loro lo sc… - marattin : In questo articolo del Washington Post si spiega come lo Sri Lanka sia fallito perché governato da “terrapiattisti”… - ElfReloaded1 : @vicevongola2 Oddio, il cattolicesimo degli ultimi due anni ha perso la bussola. Facciamo che vediamo cosa accade in Lega. - LukeLucky68 : RT @GianlucaVasto: Il solco! Si vero, c'è un solco tra noi e il PD, noi cerchiamo di attuare un programma (in parte simile) loro lo scrivon… - lupazzottu : RT @GianlucaVasto: Il solco! Si vero, c'è un solco tra noi e il PD, noi cerchiamo di attuare un programma (in parte simile) loro lo scrivon… -