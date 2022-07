Cosa abbiamo imparato su MSN

(Di venerdì 22 luglio 2022) Il 22 luglio 1999 Microsoft consegnava alla storia il primo client di messaggistica istantanea gratuito MSN, ovvero Windows Live Messenger. Confidenzialmente, MSN: avo generoso di Social Network che sarebbero arrivati dopo, indirizzando l’era contemporanea verso una cultura digitale sempre più florida. Microsoft Live Messenger: l’antenato delle chat Nel 1999, con il suo debutto, Messenger ha aperto la via della comunicazione istantanea e sin da principio ha creato nuovissime abitudini comunicative e sociali. Insomma, nuovi vizi che ci saremmo portati dietro anche nelle App successive, fino ad oggi. Comportamenti cheprontamente adattato anche ai Social Network più giovani come Facebook, nato nel 2004 a Cambridge; Twitter, che ha fatto la sua comparsa nel 2006 a San Francisco; e Whatsapp, nato nel 2009, anch’esso di provenienza statunitense. ...

