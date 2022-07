Boris al tramonto, ma il Regno Unito è già oltre (Di venerdì 22 luglio 2022) La sfiducia al premier Johnson è un passaggio drammatico della politica post Brexit. Il Paese, tuttavia, nonostante crisi interna e internazionale, ha posto le basi per un futuro. Anche senza Europa. Game over, Boris. Curioso come anche le carriere politiche più sorprendenti possano concludersi di botto, scivolando sulla buccia di banana dell’ennesimo scandalo sessuale, sull’ultima bugia spacciata per dimenticanza. Il caso Christopher Pincher - il deputato scoperto a molestare ubriaco due colleghi, delle cui poco specchiate attitudini, denunciate in passato, il premier britannico si era detto ignaro - è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La lettera spedita da un ex funzionario del Foreign Office alla Commissione parlamentare incaricata di vigilare sugli standard di condotta dei politici nazionali (che rivelava come Johnson sapesse tutto fin dal 2019), ... Leggi su panorama (Di venerdì 22 luglio 2022) La sfiducia al premier Johnson è un passaggio drammatico della politica post Brexit. Il Paese, tuttavia, nonostante crisi interna e internazionale, ha posto le basi per un futuro. Anche senza Europa. Game over,. Curioso come anche le carriere politiche più sorprendenti possano concludersi di botto, scivolando sulla buccia di banana dell’ennesimo scandalo sessuale, sull’ultima bugia spacciata per dimenticanza. Il caso Christopher Pincher - il deputato scoperto a molestare ubriaco due colleghi, delle cui poco specchiate attitudini, denunciate in passato, il premier britannico si era detto ignaro - è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La lettera spedita da un ex funzionario del Foreign Office alla Commissione parlamentare incaricata di vigilare sugli standard di condotta dei politici nazionali (che rivelava come Johnson sapesse tutto fin dal 2019), ...

