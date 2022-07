Beve l'acqua del fiume per dimostrare che è pulita, primo ministro finisce in ospedale: 'Forti dolori addominali' (Di venerdì 22 luglio 2022) Beve acqua da un fiume indiano e finisce in ospedale . Sultanpur Lodhi, il primo ministro del Punjab Bhagwant Mann , è stato ricoverato a causa di una grave infezione intestinale contratta Bevendo l'... Leggi su leggo (Di venerdì 22 luglio 2022)da unindiano ein. Sultanpur Lodhi, ildel Punjab Bhagwant Mann , è stato ricoverato a causa di una grave infezione intestinale contrattando l'...

