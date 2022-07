Andreas Muller | irriconoscibile | chissà l’espressione di Veronica quando l’ha visto

Leggi su altranotizia

(Di venerdì 22 luglio 2022)ha stupito con un nuovo cambio di look e i fan si chiedono quale preferisce la Peparini. Il ballerino si è mostrato sorridente e pieno di energie nelle ultime settimane. Accanto a lui la sua compagnaPeparini con la quale da anni condivide la quotidianità.-Altranotizia (fonte:Instagram)Andreaha stupito i suoi numerosi fan dopo aver stravolto varie volte il look nell’ultimo periodo. Quello che ha sfoggiato nelle ultime ore ha ricevuto molti consensi dal pubblico che però si chiede come lo preferisca la sua fidanzata. Voi che dite?e il nuovo cambio di look Andreaha passato un periodo difficile ...