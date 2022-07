VALROANT | TSM | The Guard | Cloud9 e altri team selezionati per la partnership

Leggi su esports247

(Di giovedì 21 luglio 2022) Questa settimana Riot Games ha informato le organizzazioni in merito ai prossimi passi per il sistema didi VALORANT per il prossimo anno, come riportato anche da Dot Esports. Diverse squadre nordamericane sono state selezionate e si sottoporranno a incontri individuali per rendere note le informazioni dal punto di vista finanziario. Squadre come The, TSM,, NRG e Version1 sono passate alla fase successiva, secondo quanto riportato da alcune fonti. Anche i coreani DRX Vision Strikers dovrebbero aver superato il primo ‘step’. Il fatto che queste squadre stiano entrando nella fase successiva dellacon Riot non garantisce che vengano selezionate. Questa fase sarà il penultimo passaggio prima che Riot decida quali organizzazioni saranno selezionate per i campionati del prossimo anno. Dal ...