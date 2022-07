Tutte le falle nel discorso di Draghi

(Di giovedì 21 luglio 2022) Il 9 febbraio 2021 scrivevo su questo sito l’articolo «L’inevitabile delusione di Mario» e il 3 ottobre ne scrivevo un altro ove dubitavo della competenza dell’uomo. Infine, l’articolo del 19 luglio 2022 esordiva così: «Se Dio vuoleva a casa». Dio ha voluto. Ildel 20 luglio 2022 del Presidente del Consiglio è, a me pare, ulteriore segno di inettitudine al governo. Mariosembra essere «l’utile idiota» pronto ad eseguire le volontà di chi veramente vorrebbe governare, da Oltralpe, il nostro Paese. Costoro (che ci avevano già provato con Mario Monti) dovranno cercarsi un altro «utile idiota».ha governato in regime di conflitto d’interessi: quello suo era di diventare Presidente della Repubblica, il che non gli ha permesso di opporsi ad alcuni scappati di casa che, ...

