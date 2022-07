Soleil Sorge e Luca Onestini nel cast di Back to School? L’indiscrezione

(Di giovedì 21 luglio 2022)tosarà presente all’interno dei palinsesti della nuova stagione televisiva. Secondo le ultime anticipazioni tv, riportate dalla pagina Instagram Pipol Tv, il programma targato Italia 1 tornerà sul piccolo schermo portando con se diverse novità. Al timone del programma ci sarà Federica Panicucci, che prenderà il posto di Nicola Savino, quest’ultimo, ha lasciato Mediaset per approdare su Tv8 di Sky. Il, stando a Tv Blog, sarà composto da una ventina di concorrenti. In lizza ad oggi ci sarebbero: Natasha Stefanenko, Ricky Tognazzi, Ivan Cattaneo, Valeria Marini e, Cecilia Capriotti e. La modella e l’ex tronista potrebbero prendere parte ato2022...

sun_sara_ : RT @Gianni_gian13: I costumi della collezione STATE OF SOLEIL ?? il nuovo brand di Soleil Anastasia Sorge SONO I COSTUMI PIÙ VENDUTI DELL'… - Gianni_gian13 : RT @AuroraDivincen1: La potenza di soleil Anastasia sorge #SoleArmy ?? - lareina_sorge : Lei rappresentando l’estate 2022, caldo e state of soleil???????? #SoleArmy @Soleil_stasi - graz16 : RT @AuroraDivincen1: La potenza di soleil Anastasia sorge #SoleArmy ?? - AuroraDivincen1 : La potenza di soleil Anastasia sorge #SoleArmy ?? -

, il party è un caso/ Alex Belli tra gli assenti: "Io ho la mia vita e.." Patrizia Pellegrino potrebbe tornare al Grande Fratello Vip Nella stessa intervista a Diva e Donna , Patrizia ...In merito a questo format in onda sulla piattaforma streaming di Mediaset proprio nelle scorse settimane si è parlato di una possibile conduzione diSorgè , anche se al momento sembra essere ...Back to School sarà presente all'interno dei palinsesti della nuova stagione televisiva. Secondo le ultime anticipazioni tv, riportate dalla pagina Instagram Pipol Tv, il programma targato Italia 1 to ...L'ex protagonista della scorsa edizione del Grande Fratello Vip si esibirà per la prima volta dal vivo con il suo nuovo singolo Amore libero ...