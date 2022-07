New York restituisce opere antiche trafugate all’Italia (Di giovedì 21 luglio 2022) New York ha restituito all’Italia opere antiche trafugate del valore complessivo di 14 milioni di dollari. Tra gli oggetti restituiti c’è anche un affresco rubato dal sito archeologico di Ercolano. L’affresco da un milione di dollari raffigura un giovane Ercole mentre strangola un serpente. Gli oggetti restituiti all’Italia sono in tutto 142. Tra cui un altro affresco risalente al 4 secolo avanti Cristo e rubato a Paestum. “Queste opere meritano di stare nel loro luogo d’origine, in modo che gli italiani possano apprezzare le meraviglie del passato del loro Paese”. Ha commentato il procuratore distrettuale Alvin Bragg. È stata fondamentale la collaborazione tra Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale e colleghi USA. I 142 reperti si trovano al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 21 luglio 2022) Newha restituitodel valore complessivo di 14 milioni di dollari. Tra gli oggetti restituiti c’è anche un affresco rubato dal sito archeologico di Ercolano. L’affresco da un milione di dollari raffigura un giovane Ercole mentre strangola un serpente. Gli oggetti restituitisono in tutto 142. Tra cui un altro affresco risalente al 4 secolo avanti Cristo e rubato a Paestum. “Questemeritano di stare nel loro luogo d’origine, in modo che gli italiani possano apprezzare le meraviglie del passato del loro Paese”. Ha commentato il procuratore distrettuale Alvin Bragg. È stata fondamentale la collaborazione tra Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale e colleghi USA. I 142 reperti si trovano al ...

