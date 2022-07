Multiproprietà, De Laurentiis nuovo ricorso al Collegio di Garanzia del Coni (Di giovedì 21 luglio 2022) Aurelio De Laurentiis ha incontrato un nuovo ricorso sul tema delle Multiproprietà al Collegio di Garanzia del Coni. Il presidente del Napoli che detiene anche il Bari, gestito dal figlio Luigi, non vuole mollare. Nonostante le regole impongano che entro il 2024 nessun soggetto può avere Multiproprietà nel calcio, lui è deciso ad andare avanti nella sua battaglia. Non va dimenticato che De Laurentiis ha perso già due ricorsi, ma è convinto nel portare avanti la battaglia giudiziaria per far valere le proprie ragioni. Multiproprietà: ricorso De Laurentiis, la nota ufficiale del Coni “Il Collegio di Garanzia dello Sport – si legge nella ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 21 luglio 2022) Aurelio Deha incontrato unsul tema dellealdidel. Il presidente del Napoli che detiene anche il Bari, gestito dal figlio Luigi, non vuole mollare. Nonostante le regole impongano che entro il 2024 nessun soggetto può averenel calcio, lui è deciso ad andare avanti nella sua battaglia. Non va dimenticato che Deha perso già due ricorsi, ma è convinto nel portare avanti la battaglia giudiziaria per far valere le proprie ragioni.De, la nota ufficiale del“Ildidello Sport – si legge nella ...

