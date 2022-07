Monza, Sky: “Petagna vicinissimo ai Brianzoli” (Di giovedì 21 luglio 2022) Monza Petagna- Il Monza continua il suo lavoro in ritiro, i biancorossi sono attivi sul mercato ma anche in precampionato. Ieri gli uomini di Stroppa hanno vinto 4-1 con una prestazione top di Stefano Sensi. Il “condor” continua il suo lavoro nel mercato infatti il D.S Galliani vuole concludere subito l’affare che porta a Gonzalo Villar in uscita dalla Roma. Nel frattempo, Galliani è attivo sull’attaccante, è il tema caldo del mercato dei biancorossi. Il nome più caldo è quello di Andrea Petagna, l’attaccante Lombardo, è in uscita dal Napoli e il D.S del Monza ha un ottimo rapporto con l’ex Spal. I neopromossi possono puntare ad un prestito con obbligo di riscatto, da decidere se con la salvezza oppure no. Il presidente De Laurentiis ha chiesto un prestito con diritto di riscatto ed eliminare ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 21 luglio 2022)- Ilcontinua il suo lavoro in ritiro, i biancorossi sono attivi sul mercato ma anche in precampionato. Ieri gli uomini di Stroppa hanno vinto 4-1 con una prestazione top di Stefano Sensi. Il “condor” continua il suo lavoro nel mercato infatti il D.S Galliani vuole concludere subito l’affare che porta a Gonzalo Villar in uscita dalla Roma. Nel frattempo, Galliani è attivo sull’attaccante, è il tema caldo del mercato dei biancorossi. Il nome più caldo è quello di Andrea, l’attaccante Lombardo, è in uscita dal Napoli e il D.S delha un ottimo rapporto con l’ex Spal. I neopromossi possono puntare ad un prestito con obbligo di riscatto, da decidere se con la salvezza oppure no. Il presidente De Laurentiis ha chiesto un prestito con diritto di riscatto ed eliminare ...

