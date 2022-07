L'inflazione sale in carrozza: da settembre biglietti Trenord +4% (Di giovedì 21 luglio 2022) Dal 1° settembre i pendolari che utilizzano il servizio ferroviario lombardo spenderanno circa il 4% in più per muoversi. Il biglietti del treno e gli abbonamenti saranno più cari 'per effetto dell'... Leggi su leggo (Di giovedì 21 luglio 2022) Dal 1°i pendolari che utilizzano il servizio ferroviario lombardo spenderanno circa il 4% in più per muoversi. Ildel treno e gli abbonamenti saranno più cari 'per effetto dell'...

CottarelliCPI : Notizia di oggi: l’inflazione a giugno negli US sale al 9,1%. In Europa siamo vicini (8,6%). Euro debole (parità co… - corrado611 : @GAngrilli @szampa56 Solo un ignorante può fare un tweet del genere. Inflazione e guerra sono fattori di rischio no… - leggoit : L’inflazione sale in carrozza: da settembre biglietti Trenord +4% - Milena51302003 : RT @Milena51302003: @maino_paolo82 @GuidoCrosetto 2) inflazione al 8%, tagli alla spesa sociale per aumentare la spesa militare, invio di a… - Milena51302003 : @maino_paolo82 @GuidoCrosetto 2) inflazione al 8%, tagli alla spesa sociale per aumentare la spesa militare, invio… -