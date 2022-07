La Juve svela la maglia Away 2022 23 | un omaggio alla notte

(Di giovedì 21 luglio 2022)ntus e Adidas hanno presentato oggi la divisa/23 che sarà indossata per la prima volta in campo il 22 luglio in occasione dellontus Summer Tour. E come sempre accade, dietro unac’è un’idea da raccontare: ancora una volta – spiega il club presentando la nuova divisa –, il focus è incentrato Calcio e Finanza.

junews24com : Bremer svela: «Vi spiego perché ho scelto la Juventus» - AlbOr_EsSence : Bremer svela: «Vi spiego perché ho scelto la Juventus» - junews24com : Bremer svela: «Vi spiego perché ho scelto la Juventu» - - sportli26181512 : #Pimenta: “Per #DeLigt al Bayern Monaco lavoravamo dalla primavera”: L'agente dell'olandese ex Juve svela i retrosc… - junews24com : Paganini svela l'obiettivo della Juve: «L'ipotesi resta in piedi» - -

Juventus News 24

... nonostante la promessa di non fare aste, l'Inter avrebbe provato a inserirsi nell'accordo tra... Gleison Bremer, il messaggio cheil suo futuroCommenta per primo La Juventus conosce anche la seconda maglia con cui affronterà la stagione 2022/23. Il sito specializzato Footy Headline sle prime immagini dell'away kit della Vecchia Signora: la maglia sarà nera con inserti bianchi , tra cui le classiche tre strisce Adidas sulle spalle, e trama che inserisce anche dettagli in ... Paganini svela l'obiettivo della Juve: «L'ipotesi resta in piedi» Juventus e Adidas hanno presentato oggi la divisa Away 2022/23 che sarà indossata per la prima volta in campo il 22 luglio in occasione dello Juventus Summer Tour. E come sempre accade, dietro una mag ...Tramite il proprio sito internet, la Juventus presenta ufficialmente la nuova maglia away per la stagione 2022-2023. Questo il comunicato del club bianconero: "Juventus e adidas presentano ...